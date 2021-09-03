Kocaeli'de 9 düzensiz göçmen yakalandı
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Kocaeli'de 9 düzensiz göçmen yakalandı

Kocaeli'de 9 düzensiz göçmen yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'de polis ekiplerince durdurulan bir araç ve ikamette yapılan incelemede 9 düzensiz göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 2 kişi ise gözaltına alındı.

Kocaeli'de polis ekiplerince durdurulan bir araç ve ikamette yapılan incelemede 9 düzensiz göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 2 kişi ise gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre TEM Otoyolunda polis ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan incelemede araç içerisindeki 2 kişinin düzensiz göçmen olduğu belirlendi. Polis ekiplerince Kartepe ilçesinde bir ikamette yapılan aramalarda ise 7 düzensiz göçmen yakalandı. Polis ekiplerince yakalanan 9 göçmen, İl Göç İdaresine teslim edilirken, olay hakkında 2 kişi ise göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alındı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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