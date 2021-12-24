Kocaeli'de 9 ağır hasarlı bina kaldı

KOCAELİ (DHA) - İNŞAAT Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Başkanı Kahraman Bulut, 17 Ağustos 1999 depreminde ağır ve orta hasar gören bina sayısının son 1 yıl içinde azaltıldığını açıklayarak, "29 tane ağır hasarlı, 1500 adet de orta hasarlı binamız vardı. Son 1 yıl içinde valiliğimizin ciddi iradesiyle ağır hasarlı bina sayımız 9'a, orta hasarlı bina sayımız da 1333'e kadar geriledi" dedi.

Kocaeli'de, 17 Ağustos 1999 depreminde ağır ve orta hasar gören, yıllar geçtikçe tehlike oluşturan binalar bir bir yıkılıyor. Bir yandan da kentsel dönüşüm kapsamına alınarak boşaltılan binaların yıkımları sürüyor. Kocaeli'de hala hem ağır hasarlı hem de orta hasarlı binalar olduğunu söyleyen İnşaat Mühendisleri Odası Şube Başkanı Bulut, "Bu konuda son 1 yılda oldukça güzel mesafe katettik. 29 tane ağır hasarlı binamız vardı, 1500 adet de orta hasarlı binamız vardı. Son 1 yıl içinde valiliğimizin ciddi iradesiyle ağır hasarlı bina sayımız 9'a, orta hasarlı bina sayımız da 1333'e kadar geriledi. Valiliğimizin açıkçası bu hasarlı binalarımızla ilgili koyduğu duruş bizi son derece memnun etmekte. İnşallah en kısa sürede bu ağır ve orta hasarlı binaların birçoğundan Kocaeli olarak kurtulmuş olacağız. Yıkım çalışmalarımız da devam ediyor, bu hafta içerisinde Gölcük'te bir binamızın yıkımına başlandı. Hem metruk binalar hem de hasarlı binalarla alakalı valilik ve belediyelerimiz irade göstermekte" diye konuştu.