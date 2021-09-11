Kocaeli'de 800 bin makaron ele geçirildi

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde durdurulan minibüste 800 bin gümrük kaçağı makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Otoyolun Körfez mevkisinde durdurulan minibüste yapılan aramada 800 bin gümrük kaçağı makaron bulundu.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.