Kocaeli'de 800 bin makaron ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaeli'de 800 bin makaron ele geçirildi

AA / Kadir Yıldız - Haberler | Güncel
Kocaeli'de 800 bin makaron ele geçirildi

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde durdurulan minibüste 800 bin gümrük kaçağı makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde durdurulan minibüste 800 bin gümrük kaçağı makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Otoyolun Körfez mevkisinde durdurulan minibüste yapılan aramada 800 bin gümrük kaçağı makaron bulundu.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA / Kadir Yıldız - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Uğur İbrahim Altay Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gökhan Çıra Deniz Akkaya Defne Samyeli
Spor Cristiano Okan Buruk Fatih Terim Burak Yılmaz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Tanju Özcan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kocaeli'de 800 bin makaron ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.09.2021 09:36:51. #1.17#