Kocaeli'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi
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Kocaeli'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi

08.03.2021 20:29 | Son Güncelleme: 08.03.2021 20:32
Kocaeli'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi

Kocaeli'de, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın cinayetlerine dikkati çekmek için yürüyüş yapıldı.

Kocaeli'de, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın cinayetlerine dikkati çekmek için yürüyüş yapıldı.

Fethiye Caddesi'nin güney girişinde toplanan "Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu" üyeleri, çeşitli pankartlar açtı.

Grup daha sonra polis ekiplerince alınan güvenlik önlemleri altında "Yaşasın 8 Mart, yaşasın kadınlar" şeklinde sloganlar atarak Sabri Yalım Parkı'na yürüdü.

Burada grup adına açıklama yapan Tuana Gencer, bugün Türkiye'nin dört bir yanında kadınlarla buluştuklarını belirterek, kadın cinayetlerini durdurmak için meydanlarda olduklarını söyledi.

Kalabalık basın açıklamasının ardından dağıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay

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