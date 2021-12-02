Kocaeli'de 8 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaeli'de 8 düzensiz göçmen yakalandı

AA / Şahin Oktay - Haberler | Güncel
Kocaeli'de 8 düzensiz göçmen yakalandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren 8 düzensiz göçmen yakalandı.

KÖRFEZ, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren 8 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde şüphe üzerine iki aracı durdurdu.

Arama yapılan araçlarda, yasa dışı yollardan ülkeye girdikleri belirlenen 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Araç sürücüleri hakkında "göçmen kaçakçılığı" suçundan adli işlem başlatıldı.

Polis intiharlarının arttığını yalanlayan EGM, yeni uygulamayı duyurdu: Her sene psikolojik değerlendirme yapılacak

Polis intiharlarının arttığını yalanlayan EGM, yeni uygulamayı duyurdu: Her sene psikolojik değerlendirme yapılacak

 Suriyeli saldırgan yoldan geçen kadına yumruk attı, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti

Suriyeli saldırgan yoldan geçen kadına yumruk attı, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti

AA / Şahin Oktay - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title