Kocaeli'de 8 düzensiz göçmen yakalandı

Kocaeli'de yurda yasa dışı yollardan giren 8 yabancı uyruklu yakalandı.

Kocaeli'de yurda yasa dışı yollardan giren 8 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Anadolu Otoyolu'ndaki bir dinlenme tesisinde durdurulan araçta 8 düzensiz göçmen bulunduğu belirlendi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan araç sürücüsü Z.H'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş