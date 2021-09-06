8 düzensiz göçmen yakalandı
Kocaeli'de yurda yasa dışı yollardan giren 8 düzensiz göçmen yakalandı.
Kocaeli'de yurda yasa dışı yollardan giren 8 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Anadolu Otoyolu'nda durdurulan otomobilde 8 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan otomobil sürücüsü İ.H.H'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız