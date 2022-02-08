Kocaeli'de 75 kilo 900 gram kaçak tütün ele geçirildi - Haberler
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Kocaeli'de 75 kilo 900 gram kaçak tütün ele geçirildi

AA, Kadir Yıldız - Güncel
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Kocaeli'de 75 kilo 900 gram kaçak tütün ele geçirildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 75 kilo 900 gram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 75 kilo 900 gram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki bir iş yerinde kaçak sigara satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Düzenlenen operasyonda 75 kilo 900 gram kıyılmış tütün, 351 dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 621 tütün sarma kağıdı ele geçirildi.

Balıkesir 1. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından da arandığı belirlenen iş yeri sahibi T.R.B. (40), ekiplerce gözaltına alınarak gerekli işlemler için komutanlığı götürüldü.

AA / Kadir Yıldız - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Kaçak Sigara, Kocaeli, Tütün, Güncel, Haber

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