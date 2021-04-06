Kocaeli'de 74 yaşındaki kanser hastası belediyenin ulaşım desteğiyle tedavisini sürdürüyor
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Kocaeli'de 74 yaşındaki kanser hastası belediyenin ulaşım desteğiyle tedavisini sürdürüyor

Anadolu Ajansı / Şengül Azbay - Haberler | Sağlık
Kocaeli'de 74 yaşındaki kanser hastası belediyenin ulaşım desteğiyle tedavisini sürdürüyor

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan kanser hastası Hasan Keskin, 6 yıldır tedavi gördüğü hastaneye Büyükşehir Belediyesinin hasta nakil servisiyle ulaştırılıyor.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan kanser hastası Hasan Keskin, 6 yıldır tedavi gördüğü hastaneye Büyükşehir Belediyesinin hasta nakil servisiyle ulaştırılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sağlık ve Sosyal hizmetler Dairesi Başkanlığı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğünce verilen hasta nakil hizmeti kapsamında geçen yıl tedavi için evden sağlık kuruluşuna 6 bin 12, bu yılın ilk 3 ayında ise 960 kanser hastası taşındı.

17 yıl önce başlayan hizmet kapsamında şu ana kadar kanser hastalarına 632 bin ücretsiz ulaşım hizmeti verildi.

Bu hizmetten yararlananlardan mesane kanseri tedavisi gören 74 yaşındaki Hasan Keskin, 6 yılda 9 ameliyat olduğunu belirtti.

Keskin, "Büyükşehir Belediyesinin sunmuş olduğu hasta nakil ambulans hizmetinden faydalanıyorum. Çok memnunum, ulaşım zorluğu çekmiyoruz. Ambulans köyümüze kadar gelip bizi hastaneye götürüyor. Tedavi bittikten sonra da tekrar evimize kadar getiriyor. Belediyemize çok minnettarız. Allah vesile olanlardan razı olsun." ifadelerini kullandı.

Eşi İnci Keskin de hastaneye ulaşımlarının rahat ve güvenli olduğunu vurgulayarak, "Böbrek yetmezliği, şeker, tansiyon, kolesterol, bel ve boyun fıtığı gibi pek çok hastalığı var. Bu hizmetten çok memnunuz. Personel güler yüzlü. 153 Çağrı Merkezi'ni aradığımızda hemen randevu veriyorlar. İlginize çok teşekkür ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

Vatandaşların güvenli ve sağlıklı şekilde hastaneye ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla salgına karşı tüm tedbirlerin alındığı ambulanslar düzenli olarak dezenfekte ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay

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