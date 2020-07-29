Kocaeli'de 730 gram uyuşturucu ile yakalanan 3 kişi gözaltına alındı Kocaeli'nin Körfez ilçesinde durdurulan bir araçta 730 gram toz esrar ile yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde durdurulan bir araçta 730 gram toz esrar ile yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Kocaeli'ye uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından uyuşturucu taşıdığından şüphelenilen bir araç tespit edildi. Bu doğrultuda araç Körfez ilçesinde oluşturulan kontrol noktasında durduruldu. Araçta yapılan aramada, 730 gram bonzai katkılı toz esrar maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla bağlantılı olan A.B.T., B.A. ve M.K. isimli 3 şahıs ise gözaltına alındı.

Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu dağıtımı ile ilgili yazılı kayıtların ele geçirildiği öğrenildi. Gözaltına alınan Şüpheli şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA