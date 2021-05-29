7 kişiyi rehin aldığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı
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7 kişiyi rehin aldığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı

Anadolu Ajansı / Nuri Dinçer Akçaharman - Haberler | Güncel

Kocaeli'de, 7 kişiyi bıçakla tehdit ederek rehin aldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli cezaevine gönderildi.

Kocaeli'de, 7 kişiyi bıçakla tehdit ederek rehin aldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Derince ilçesinde bir kişinin, eskiden dini nikahla yaşadığı kadının da arasında bulunduğu 7 kişiyi bıçak zoruyla rehin aldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli H.B'yi gözaltına aldı, 7 kişiyi kurtardı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgulamasının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan H.B, tutuklandı.

7 kişiyi rehin aldığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı
7 kişiyi rehin aldığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı
7 kişiyi rehin aldığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı
7 kişiyi rehin aldığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı
7 kişiyi rehin aldığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Dinçer Akçaharman

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