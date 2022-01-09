Kocaeli'de 7. kattan düşen genç kız ağır yaralandı
AA / Tahir Turan Eroğlu - Haberler | Güncel
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 7. kattan düşen genç kız ağır yaralandı.
KÖRFEZ, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 7. kattan düşen genç kız ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencisi S.Ç, Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki bir apartmanın 7. katından pencereden zemine düştü.
Ağır yaralanan S.Ç, haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hayati tehlikesi devam eden genç kızın yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Öte yandan genç kızla beraber evde bulunan biri kadın, 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
AA / Tahir Turan Eroğlu - Son Dakika Haberleri
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