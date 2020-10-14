Kocaeli'de 7 kaçak göçmen yakalandı
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Kocaeli'de 7 kaçak göçmen yakalandı

14.10.2020 00:43 | Son Güncelleme: 14.10.2020 00:47
Kocaeli'de 7 kaçak göçmen yakalandı

KOCAELİ'de, TEM yolu üzerinde yapılan uygulamada bir otobüste Afganistan uyruklu 7 kaçak göçmen yakalandı.

KOCAELİ'de, TEM yolu üzerinde yapılan uygulamada bir otobüste Afganistan uyruklu 7 kaçak göçmen yakalandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesi kapsamında, TEM yolunda uygulama yaptı. Bu kapsamda durdurulan bir otobüste Afganistan uyruklu 7 kaçak göçmen yakalandı. Sahte belgelerle seyahat ettikleri belirlenen kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Kaçak göçmenleri taşıdığı belirlenen T.A. ve İ.İ. hakkında ise göçmen kaçakçılığı suçu kapsamında işlem başlatıldı.


Kocaeli'de 7 kaçak göçmen yakalandı
Kocaeli'de 7 kaçak göçmen yakalandı
Kocaeli'de 7 kaçak göçmen yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun TAN

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