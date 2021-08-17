Kocaeli'de 7 düzensiz göçmen yakalandı
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Kocaeli'de 7 düzensiz göçmen yakalandı

Kocaeli'de 7 düzensiz göçmen yakalandı
Anadolu Ajansı / Şahin Oktay - Haberler | Güncel

Anadolu Otoyolu Kocaeli kesiminde 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Anadolu Otoyolu Kocaeli kesiminde 7 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında, Anadolu Otoyolu üzerinde yapılan uygulama sırasında 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Soruşturma kapsamında 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay

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