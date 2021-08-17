Kocaeli'de 7 düzensiz göçmen yakalandı
Anadolu Otoyolu Kocaeli kesiminde 7 düzensiz göçmen yakalandı.
Anadolu Otoyolu Kocaeli kesiminde 7 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında, Anadolu Otoyolu üzerinde yapılan uygulama sırasında 7 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Soruşturma kapsamında 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay