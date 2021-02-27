7 bin 600 paket elektronik sigara tütünü ele geçirildi
27.02.2021 13:41 | Son Güncelleme: 27.02.2021 13:59
Kocaeli'de bir kamyonette, 7 bin 600 paket elektronik sigara tütünü bulundu.
Kocaeli'de bir kamyonette, 7 bin 600 paket elektronik sigara tütünü bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Otoyolu'nun Derince kesiminde İstanbul istikametine giden bir kamyoneti durdurdu.
Kamyonetteki aramada, aracın taban kısmına gizlenmiş TAPDK bandrolü olmayan 7 bin 600 paket elektronik sigara tütünü ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 kişi hakkında "kaçakçılık" suçundan adli işlem yapıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı