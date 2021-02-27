7 bin 600 paket elektronik sigara tütünü ele geçirildi
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7 bin 600 paket elektronik sigara tütünü ele geçirildi

27.02.2021 13:41 | Son Güncelleme: 27.02.2021 13:59

Kocaeli'de bir kamyonette, 7 bin 600 paket elektronik sigara tütünü bulundu.

Kocaeli'de bir kamyonette, 7 bin 600 paket elektronik sigara tütünü bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Otoyolu'nun Derince kesiminde İstanbul istikametine giden bir kamyoneti durdurdu.

Kamyonetteki aramada, aracın taban kısmına gizlenmiş TAPDK bandrolü olmayan 7 bin 600 paket elektronik sigara tütünü ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 kişi hakkında "kaçakçılık" suçundan adli işlem yapıldı.

7 bin 600 paket elektronik sigara tütünü ele geçirildi
7 bin 600 paket elektronik sigara tütünü ele geçirildi
7 bin 600 paket elektronik sigara tütünü ele geçirildi
7 bin 600 paket elektronik sigara tütünü ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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