Kocaeli'de 675 adet sahte 100 dolar ele geçirildi (3)
TUTUKLANDILARKocaeli'nin Gebze ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, bir ev içersinde 675 adet sahte 100 dolarlık banknot ele geçirilmesinin ardından mahkemeye sevk edilen E.B., H.H., C.A. ve A.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
TUTUKLANDILAR
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, bir ev içersinde 675 adet sahte 100 dolarlık banknot ele geçirilmesinin ardından mahkemeye sevk edilen E.B., H.H., C.A. ve A.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun Tan