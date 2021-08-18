Kocaeli'de 675 adet sahte 100 dolar ele geçirildi (3)
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Kocaeli'de 675 adet sahte 100 dolar ele geçirildi (3)

Kocaeli'de 675 adet sahte 100 dolar ele geçirildi (3)
Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun Tan - Haberler | Güncel

TUTUKLANDILARKocaeli'nin Gebze ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, bir ev içersinde 675 adet sahte 100 dolarlık banknot ele geçirilmesinin ardından mahkemeye sevk edilen E.B., H.H., C.A. ve A.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TUTUKLANDILAR

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, bir ev içersinde 675 adet sahte 100 dolarlık banknot ele geçirilmesinin ardından mahkemeye sevk edilen  E.B., H.H., C.A. ve A.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun Tan

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