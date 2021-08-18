Kocaeli'de 675 adet sahte 100 dolar ele geçirildi

KOCAELİ'de jandarmanın bir eve düzenledikleri operasyonda 675 adet sahte 100 dolarlık banknot ele geçirildi.

KOCAELİ'de jandarmanın bir eve düzenledikleri operasyonda 675 adet sahte 100 dolarlık banknot ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları bir ihbar üzerine Gebze ilçesi Balçık Mahallesi'ndeki bir eve baskın düzenledi. Baskında, piyasaya sürülmeye hazırlanan 675 adet sahte 100 Amerikan doları ele geçirildi. Olayla ilgili E.B. H.H., C.A. ve A.D. gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun Tan