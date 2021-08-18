Kocaeli'de 67 bin 500 sahte dolar ele geçirilen operasyonda 4 şüpheli yakalandı
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Kocaeli'de 67 bin 500 sahte dolar ele geçirilen operasyonda 4 şüpheli yakalandı

Kocaeli'de 67 bin 500 sahte dolar ele geçirilen operasyonda 4 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde piyasaya sahte para sürmeye çalıştığı iddia edilen 4 zanlı gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde piyasaya sahte para sürmeye çalıştığı iddia edilen 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbarat çalışması ve fiziki takip sonucu bazı şüphelilerin sahte paraları piyasaya süreceği bilgisine ulaşıldı.

Ekiplerce Balçık Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda E.B, H.H, C.A. ve A.D. yakalandı. Operasyonda 67 bin 500 sahte dolar ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş

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