Kocaeli'de 65 yaş ve üzerine kısıtlamalar (2) - Yeniden KOCAELİ İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca 65 yaş ve üzerindekilerin 06.00-10.00 ile 16.00-20.00 saatlerinde toplu taşıma araçlarını kullanmasına kısıtlama getirildi.

KOCAELİ İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca 65 yaş ve üzerindekilerin 06.00-10.00 ile 16.00-20.00 saatlerinde toplu taşıma araçlarını kullanmasına kısıtlama getirildi. Ayrıca pazar ve alışveriş merkezi gibi yerlere girmeleri de sınırlandırıldı.

Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs tedbirleri kapsamında bugünden itibaren geçerli olmak üzere 65 yaş ve üzerindekiler için aldığı kararlar şöyle: "20.08.2020 tarihinden itibaren ilimiz genelinde geçerli olmak üzere, Covid-19 salgınında risk grubunda yer alan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın; 06: 00-10: 00 ve 16: 00-20: 00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmalarının yasaklanması, aşağıdaki durumlarda ise bu kısıtlamadan muaf tutulmalarına; hastaneden taburcu olup evine dönen, hekime randevusu olan veya hekim raporu ile sevk edilen hastalar, kendisi veya eşinin birinci derece yakınlarının cenazesine katılacaklar, cenaze nakline (ölüm nedeni Covid-19 olanlar hariç) refakat edecek olanlar, il dışından gelmiş olup asıl ikametine dönmek (bilgi, belge ibraz edilmesi kaydıyla) isteyenler, ilimizde kurulan gıda, giyim, sosyete pazarı gibi tüm semt ve ilçe pazarları, alışveriş merkezleri, sinema, tiyatro, konser, gösteri merkezi gibi yerlere girişlerinin yasaklanmasına, asker uğurlamaları, düğün, nişan, nikah, kına gecesi, kız isteme, sünnet gibi toplu etkinlik ve organizasyonlara kendisinin veya eşinin yakın akrabaları hariç (anne, baba, çocuk, torun, dede, nine, kardeş) 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın katılmalarının kısıtlanmasına, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza yapılacak ziyaretlerde maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına mutlaka uyulmasına, konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, oy birliği ile karar verildi."

Kaynak: DHA