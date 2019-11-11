Kocaeli'de 63 bin fidan dikildi

11.11.2019 14:26 | Son Güncelleme: 11.11.2019 14:27

TÜRKİYE'nin 81 ilinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Geleceğe Nefes' kampanyası kapsamında Kocaeli'de de 63 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Gebze Pelitli bölgesindeki etkinliğe Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Vali Yardımcısı Dursun Balaban, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Garnizon Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Aslan, Sakarya Orman Bölge Müdür Yardımcısı Halil Karademir ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: DHA