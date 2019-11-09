Kocaeli'de 61 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu

Kocaeli'de 61 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde Yaşar Kaya Erten (61) evinde ölü bulundu.

09.11.2019 16:10 | Son Güncelleme: 09.11.2019 16:10
Kocaeli'de 61 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde Yaşar Kaya Erten (61) evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Dumlupınar Mahallesi'nde yalnız yaşayan Erten'den, 3 gündür alamayan komşuları durumu muhtara ve polis ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine olay yerine gelen polis, Erten'i banyoda hareketsiz halde yatarken buldu.

Öldüğü belirlenen Erten'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından Gölcük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et