Son dakika haberleri! KOCAELİ KOCAELİ'DE 60 YAŞ VE ÜZERİ KİŞİLERİN YOĞUN BAKIMA YATMA ORANI YÜZDE 20 AZALDI

Son dakika gündem haberi: KOCAELİ'de koronavirüs vaka sayıları artış gösterirken, aşılama çalışmaları da devam ediyor.

KOCAELİ'de koronavirüs vaka sayıları artış gösterirken, aşılama çalışmaları da devam ediyor. Şu ana kadar 368 bin 218 doz aşının yapıldığı Kocaeli'de aşılamaya bağlı olarak 60 yaş ve üzerindekilerin aktif vakalar içiresindeki oranı yüzde 19.01'den yüzde 13.38'e gerilerken, yoğun bakıma yatma oranında ise yüzde 20 oranında düşüş yaşandı.

Kocaeli Valiliği, kent genelinde koronavirüs salgını ile ilgili değerlendirme toplantısı düzenledi. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'un başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda tedbir ve önlemlerin değerlendirilirken, aşı çalışmalarından da bahsedildi. Kocaeli'de şu ana kadar 215 bin 149 birinci doz, 153 bin 069 ikinci doz olmak üzere 368 bin 218 doz aşının yapıldığı ifade edilirken, aşı uygulamalarıyla beraber 60 yaş ve üzerindekilerin aktif vakalar içerisindeki oranı yüzde 19.01'den yüzde 13.38'e gerilediği, aktif temaslılar içerisindeki oranının ise yüzde 16'dan, yüzde 10.69'a düştüğü, yoğun bakıma yatma oranında ise yüzde 20 oranında düşüş yaşandığı belirtildi.

Vatandaşlar ise koronavirüse karşı aşı için sıralarının gelmesini bekliyor. Sırası geldiği zaman mutlaka aşı yaptıracağını ifade eden Ahmet Gül, 'Birey olarak kendimizin de sorumluluğu var, kendimizin de dikkat etmesi gerekiyor. Biz maalesef kısıtlamaları dinlemiyoruz. Çok şükür aşının yaygınlaşmasıyla daha iyi duruma gideceğiz diye düşünüyorum. Sıram geldiği zaman mutlaka bende aşı yaptıracağım" dedi.

İki doz koronavirüs aşısını yaptıran Mustafa Türüdü, 'Ben iki aşımı da oldum ama aşıyı olduk diye rehavete kapılmamak lazım. Sosyal mesafeye, maskeye ve temizliğe dikkat etmemiz lazım. Halkımızdan bunu rica ediyorum. Ben iki aşımı da oldum şu ana kadar hiçbir sıkıntı yaşamadım. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. İnşallah azalma devam eder ve bu beladan kurtuluruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı