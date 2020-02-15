Kocaeli'de 6 oyun tiyatroseverlerle buluşacak

15.02.2020 11:38 | Son Güncelleme: 15.02.2020 11:38

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarınca, 18-23 Şubat'ta 6 oyun seyirciyle buluşturulacak.

Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, İstanbul Devlet Tiyatrosunda uzun sezon sahnelenen Taner Tunçay'ın yönettiği "Günün Çorbası" adlı eseri beğeniye sunmaya devam edecek.

Canlı orkestra eşliğinde şarkıları, danslarıyla Broadway masalı tadında eğlenceli bir romantik komedi türü oyun, taşıdığı tarihsel süreçle de dikkati çekiyor.

Oyun, İkinci Dünya Savaşı'nın başladığı günlerde, bu savaşı "Avrupalıların kendi içinde bir hesaplaşması" olarak yorumlayan ABD'nin New York şehrindeki gündelik hayatlar, bir çorba tarifi, bir sosyetik düğün, tiraj-para, terfi ve aşkın merkezinde dönüyor.

Eser, 18 Şubat Salı günü saat 20.00'de Kocaeli Kongre Merkezi'nde sahnelenecek.

"Hayal Perdesi Karagöz Akıllanıyor"

Erdoğan Hasan Cengiz'in yazıp yönettiği "Hayal Perdesi Karagöz Akıllanıyor" adlı oyun, 19 Şubat Çarşamba günü saat 11.00 ve 14.00'te Süleyman Demirel Kültür Merkezi (SDKM) Oda Tiyatrosu'nda izlenebilecek.

Oyunun konusu şöyle:

"Hacivat, Karagöz'den kendine bir iş bulmasını ister. Bunun üzerine Karagöz, kendine odunculuk işini uygun görür ve ormana ağaçları kesmek için yola çıkar. Hacivat, Karagöz'ün bilinçsizce doğaya zarar vermesine mani olmak ister fakat engel olamaz. Hacivat, mahalle esnafı ve çocuklarla anlaşarak, Karagöz'e kurmaca bir oyun oynar. Karagöz, hatasını anlayarak ormanların ve ağaçların canlıların yaşamındaki önemini kavrar."

"Tamamen Doluyuz"

Tek kişilik komedi olan ve yönetmenliğini Volkan Dinç'in yaptığı "Tamamen Doluyuz" adlı oyun, 19 Şubat'ta saat 20.00'de SDKM Oda Tiyatrosu'nda sahnelenecek.

Aytek Mete Elgün'ün birbirinden renkli karakterleri canlandırdığı ve Türk izleyicisinin yakından takip ettiği "Cosby Ailesi" dizisinin senaristlerinden İngiliz yazar Becky Mode tarafından 1990'lı yıllarda yazılan oyunda, New York'un en popüler restoranının bodrum katında rezervasyon telefonlarına bakan, Batı Amerika'nın orta bölgesinden gelen, kendi mesleğini yapamayan ancak para kazanmak zorunda olduğu için bu işi yapan bir gencin, Noel'e yakın bir iş günü anlatılıyor.

"Seksen Günde Devr-i Alem"

Jules Verne'in 1872'de yazdığı ünlü romanı "80 Günde Devr-i Alem", Kocaeli Şehir Tiyatroları sahnesine taşınıyor.

Oyun, 20 Şubat Perşembe ve 21 Şubat Cuma günü saat 20.00'de, 22 Şubat Cumartesi günü ise saat 15.00 ve 20.00'de SDKM Büyük Sahne'de izlenebilecek.

İki perdelik ve yönetmenliğini Gökhan Kocaoğlu'nun yaptığı oyunda, 5 oyuncu farklı rollere hayat veriyor.

Dünya etrafında fantastik, tehlikeli ve sürprizli bir yolculuğa çıkaran, "inanmak" teması üzerine kurulu oyunun kadrosunda, Selim Taylan Ertuğrul, Çiğdem Sarıhan Benli, Levent Muratoğlu, Tekin Ezgütekin ve Utku Oğuz yer alıyor.

"Otobüs Durağında Üç Bencil"

"Otobüs Durağında Üç Bencil" adlı oyun, 23 Şubat Pazar saat 14.00'te SDKM Büyük Sahne'de sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Özer Tunca'nın yazıp yönettiği oyun, mülkiyetçilik, bencillik, yalnızlık ve iletişimsizlik gibi evrensel temalarıyla çocuklara olduğu kadar yetişkinlere de hitap ediyor.

"Clown" oyunculuk biçimiyle beden performansının yanı sıra farklı anlatım diliyle ön plana çıkan oyun, savaşların kötülüğü ve bireylerin duyarsızlığının topluma verdiği zararları işliyor.

"Kurdele ya da Artı Sonsuz"

Seçil Mutlu Oğuz'un yazıp yönettiği, farklı bir reji anlayışıyla tek başına sahnelediği "Kurdele ya da Artı Sonsuz", Gebze Osman Hamdi Bey Sahnesi'nde 23 Şubat Çarşamba günü saat 18.00'de seyirciyle buluşacak.

Oyun, iki kadının şiddet olgusunun zaman zaman çevresinde, zaman zaman tam merkezinde dolaşan yaşantılarını konu alıyor.

Kaynak: AA