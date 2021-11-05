Kocaeli'de 6 milyon boş makaron ele geçirildi

BAŞİSKELE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir kamyonda gümrük kaçağı 6 milyon boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılıkla mücadele kapsamında dün Başiskele'de durdurulan bir kamyonda arama yapıldı.

Araçta, 6 milyon gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

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