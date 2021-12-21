6 milyon 620 bin makaron ele geçirildi - Haberler
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6 milyon 620 bin makaron ele geçirildi

AA / Kadir Yıldız - Haberler | Güncel

Kocaeli'de bir tırda, 6 milyon 620 bin gümrük kaçağı boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de bir tırda, 6 milyon 620 bin gümrük kaçağı boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Anadolu Otoyolu'nun İzmit ilçesi mevkisinde durdurdukları tırda arama yaptı.

Aramada, 6 milyon 620 bin gümrük kaçağı boş makaron bulundu.

Gözaltına alınan sürücünün, emniyetteki işlemleri sürüyor.

6 milyon 620 bin makaron ele geçirildi

6 milyon 620 bin makaron ele geçirildi

AA / Kadir Yıldız - Son Dakika Haberleri

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