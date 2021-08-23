Kocaeli'de, 6 milyon 240 bin boş makaron ele geçirildi
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Kocaeli'de, 6 milyon 240 bin boş makaron ele geçirildi

Kocaeli'de, 6 milyon 240 bin boş makaron ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Şahin Oktay - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde durdurulan bir araçta 6 milyon 240 bin gümrük kaçağı boş makaron yakalandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde durdurulan bir araçta 6 milyon 240 bin gümrük kaçağı boş makaron yakalandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılığın men ve takibine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Anadolu Otoyolu'nda durdurulan bir araçta 624 kolide 6 milyon 240 bin gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan bir şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay

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