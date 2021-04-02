Kocaeli'de 6 katlı binanın çatısında çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
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Kocaeli'de 6 katlı binanın çatısında çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş - Haberler | Güncel
Kocaeli'de 6 katlı binanın çatısında çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişiye olay yerinde tıbbi müdahalede bulunuldu.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişiye olay yerinde tıbbi müdahalede bulunuldu.

Kadıköy Mahallesi Turan Güneş Caddesindeki 6 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı.

Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, itfaiye aracının merdiveni aracılığıyla yangını söndürmeye çalıştı.

Dumandan etkilenen bina sakini 2 kişiye 112 sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.

Caddeyi trafiğe kapatan polis ekipleri, olay yerinde kalabalık oluşturanları uzaklaşmaları yönünde uyardı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş

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