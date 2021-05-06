Kocaeli'de 6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kocaeli'de 6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Kocaeli'de 6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Şahin Oktay - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir tesiste lisanssız olarak akaryakıt üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Balçık Mahallesi'nde K.C'ye ait tesise operasyon düzenleyen ekipleri, yapılan aramada 6 bin litre kaçak akaryakıt buldu.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay

Belediyenin hurda tellerini götürdüğü ortaya çıkınca meclis üyeliğinden istifa etti
Belediyenin hurda tellerini götürdüğü ortaya çıkınca meclis üyeliğinden istifa etti
Kısıtlama saatinde park havuzuna giren çocuklar, polisi görünce çareyi saklanmakta buldu
Kısıtlama saatinde park havuzuna giren çocuklar, polisi görünce çareyi saklanmakta buldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Hulusi Akar Ruhsar Pekcan Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli
Magazin Alişan Cansu Dere Demet Akalın Nesrin Cavadzade
Spor Diego Ünal Karaman Sergen Yalçın Abdullah Avcı Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kocaeli'de 6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 17:24:49. #1.16#

title