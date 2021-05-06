Kocaeli'de 6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir tesiste lisanssız olarak akaryakıt üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Balçık Mahallesi'nde K.C'ye ait tesise operasyon düzenleyen ekipleri, yapılan aramada 6 bin litre kaçak akaryakıt buldu.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay