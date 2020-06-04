Kocaeli'de 57 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
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Kocaeli'de 57 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen operasyonda bir araçta 57 bin sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'de 57 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
04.06.2020 11:57 | Son Güncelleme: 04.06.2020 12:32

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen operasyonda bir araçta 57 bin sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, uyuşturucu madde imalatı ve ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Anadolu Otoyolu Kandıra gişelerinde şüpheli bir araç durduruldu.

Ekipler, araçta yaptığı aramada 57 bin sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi, şüpheli F.Ö. gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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