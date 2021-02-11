Kocaeli'de 500 bin boş makaron ve 25 bin 160 tütün bandrolü yakalandı
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Kocaeli'de 500 bin boş makaron ve 25 bin 160 tütün bandrolü yakalandı

11.02.2021 21:31 | Son Güncelleme: 11.02.2021 21:34
Kocaeli'de 500 bin boş makaron ve 25 bin 160 tütün bandrolü yakalandı

Kocaeli'de durdurulan iki araçta yapılan aramada, 500 bin boş makaron ile 25 bin 160 tütün bandrolü ele geçirildi.

Kocaeli'de durdurulan iki araçta yapılan aramada, 500 bin boş makaron ile 25 bin 160 tütün bandrolü ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakç ılığın men ve takibine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Derince ve Darıca ilçelerinde durdurulan iki araçta arama yaptı.

Aramalarda, 2 bin 500 kutu içinde üzerinde TAPDK bandrolü bulunmayan 500 bin boş makaron, 60 sökülmüş TAPDK bandrolü ile 25 bin 160 tütün bandrolü ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş

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