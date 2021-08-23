Kocaeli'de 50 düzensiz göçmen yakalandı

Kocaeli'de yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 50 yabancı uyruklu yakalandı.

Kocaeli'de yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 50 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında Anadolu Otoyolu'nda durdurulan araçta 50 düzensiz göçmen olduğu belirlendi.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı suçu iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay