Kocaeli'de 50 düzensiz göçmen yakalandı
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Kocaeli'de 50 düzensiz göçmen yakalandı

Kocaeli'de, insan kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 50 düzensiz göçmen yakalandı.

12.02.2020 13:48 | Son Güncelleme: 12.02.2020 14:08
Kocaeli'de 50 düzensiz göçmen yakalandı

'de, insan kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 50 düzensiz göçmen yakalandı.

İl ekiplerinin düzenlediği operasyonda, ülkeye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 48 ve 2 Özbekistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenlerin kentte çalışmasına ve barınmasına imkan sağladığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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