Kocaeli'de 50 düzensiz göçmen yakalandı
Kocaeli'de, insan kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 50 düzensiz göçmen yakalandı.
Kocaeli'de, insan kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 50 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, ülkeye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 48 Afganistan ve 2 Özbekistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenlerin kentte çalışmasına ve barınmasına imkan sağladığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.