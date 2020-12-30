Kocaeli'de 5 yıl önce çalınan araç İstanbul'da bulundu
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Kocaeli'de 5 yıl önce çalınan araç İstanbul'da bulundu

30.12.2020 00:05 | Son Güncelleme: 30.12.2020 00:08
Kocaeli'de 5 yıl önce çalınan araç İstanbul'da bulundu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, 5 yıl önce çalınan hafif ticari araç, jandarmanın çalışması sonucu bulunarak sahibine teslim edildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, 5 yıl önce çalınan hafif ticari araç, jandarmanın çalışması sonucu bulunarak sahibine teslim edildi.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Denizli Mahallesi'nde 5 yıl önce çalınan hafif ticari aracın bulunması için çalışma başlattı.

Yapılan araştırmalar sonucunda aracın İstanbul'un Ümraniye ilçesinde olduğunu tespit eden ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Söz konusu araç bulunarak sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheli ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay

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