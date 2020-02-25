Kocaeli'de 5 ton 700 kilo kaçak tütün ele geçirildi
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Kocaeli'de 5 ton 700 kilo kaçak tütün ele geçirildi

KOCAELİ'de jandarmanın düzenlediği operasyonda 5 ton 700 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.

25.02.2020 10:46 | Son Güncelleme: 25.02.2020 10:46
Kocaeli'de 5 ton 700 kilo kaçak tütün ele geçirildi

KOCAELİ'de jandarmanın düzenlediği operasyonda 5 ton 700 kilogram kaçak tütün ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçesi Balçık Mahallesi'nde yüksek miktarda kaçak nargile tütününün piyasaya sürüleceği ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, takibe aldıkları kamyonu durdurdu. Kamyonda yapılan aramada, kutularda 2 ton kaçak nargile tütünü ele geçirdi. Araç sürücüsünün depo olarak kullandığı iş yerine yapılan baskında ise 3 ton 700 kilo kıyılmamış kaçak tütün ele geçirildi. Ele geçirilen 5 ton 700 kilogram kaçak tütünün piyasa değerinin yaklaşık 500 bin TL olduğu öğrenildi. Olayla ilgili M.Ş. ve S.A. gözaltına alındı.


Kaynak: DHA
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