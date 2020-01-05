Kocaeli'de 5 katlı bina alevlere teslim oldu

05.01.2020 13:01 | Son Güncelleme: 05.01.2020 13:07

Kocaeli'nin Derince ilçesinde 5 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 1,5 saatte söndürülebildi. Alevlerin sardığı bina havadan görüntülendi.



Olay, Derince ilçesi İbnisina Mahallesi Güngör Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın en üst katında henüz öğrenilemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler, evde kimsenin olmadığını tespit etti. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlatırken, olay yerine İzmit, Başiskele ve Körfez ilçelerinden de destek itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin yükseldiği çatı katına merdiven yardımıyla ulaşan ekipler, yaklaşık 1 buçuk saat sonra alevleri kontrol altına alabildi. Ekipler söndürme çalışmalarını sürdürürken, polis ekipleri yangının çıktığı binanın etrafında geniş güvenlik önlemi aldı. Yangını gören vatandaşlar ise o anları cep telefonlarıyla kaydetti. Alevlerin sardığı bina havadan da görüntülendi.



İtfaiye ekipleri tarafından yapılan soğutma çalışmalarının ardından yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatılacak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA