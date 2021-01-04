Kocaeli'de 5 iş yerine kaçak tütün operasyonu düzenlendi

Kocaeli'de düzenlenen tütün kaçakçılığı operasyonunda 5 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, kaçakçılığın men ve takibine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İzmit ilçesinde faaliyet gösteren 5 iş yerine operasyon düzenlendi.

İş yerlerindeki aramalarda, gümrük kaçağı 22 bin 320 boş makaron, içi kıyılmış tütünle doldurulmuş 129 bin 800 makaron, 9 kilogram kıyılmış tütün, 15 elektronik sigara likidi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 5 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Açıklamada, il genelinde suçun önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu