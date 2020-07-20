Kocaeli'de 5 evi soyan 4 kişi tutuklandı Kocaeli'nin Darıca ve İzmit ilçesinde 5 evden ziynet eşyası ve para çaldıkları iddiası ile gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli'nin Darıca ve İzmit ilçesinde 5 evden ziynet eşyası ve para çaldıkları iddiası ile gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Darıca ve İzmit ilçelerinde 5 evden aynı yöntemle ziynet eşyası ve para çalınması sonrasında harekete geçti. Evlerin pencere ve kapılarının kırılarak, açılarak soyulmasının aynı hırsızlar tarafından gerçekleştirilmiş olabileceğini değerlendiren ekipler çalışmalarını derinleştirdi. Ekipler tarafından yapılan incelemeler neticesinde 5 evinde aynı kişiler tarafından soyulduğu tespit edildi. Araştırmalarını derinleştiren ekipler, şahısların hırsızlık için İstanbul'dan geldiklerini belirledi. 17 Temmuz tarihinde hırsızlık şüphelilerinin aynı araçla İstanbul'dan Kocaeli'ye geldiklerini tespit eden ekipler İzmit ilçesinde operasyon düzenledi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda D.Ç., G.A., Ç.B., N.T., F.Ç. isimli 5 kadın ile H.İ.T. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların aracında yapılan aramalarda hırsızlık için kullandıkları değerlendirilen kapı, pencere kırmak veya açmak amacıyla kullanılan 1 adet levye ve 2 adet tornavida, 3 adet kapı dili düşürmeye yarayan plastik aparat ve parmak izi düşmesini engellemek amacıyla kullanılan çoraplar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden D.Ç., Ç.B., F.Ç. ve H.İ.T.'in tutuklanmasına karar verilirken, G.A. ve N.T. isimli 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA