5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
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5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

13.02.2021 16:31 | Son Güncelleme: 13.02.2021 16:59

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Otoyolun Ankara istikametinde 3 tır, 1 hafif ticari araç ve 1 yolcu otobüsü, Korutepe Tüneli içinde çarpıştı.

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçlarda sıkışan 2 kişi, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan 5 yaralıdan 2'sinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle 1 saat ulaşıma kapanan Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Kazayı yara almadan atlatan yolcular ise olay yerine çağrılan başka bir otobüsle yoluna devam etti.

5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş

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