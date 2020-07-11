Kocaeli'de 5 apartman karantinaya alındı Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 5 apartman karantinaya alındı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 5 apartman karantinaya alındı.

Yavuz Sultan Selim ve Yeni Yalı mahallelerinde temaslı vakaların görülmesi üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından toplam 20 daireli 5 apartmanın karantinaya alınmasına ve Köroğlu Parkı'nın kapatılmasına karar verildi.

Körfez Belediyesine bağlı zabıta ekipleri tarafından karantinaya alınan apartmanlara gıda kolisi bırakıldı.

Kaynak: AA