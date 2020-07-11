Kocaeli'de 5 apartman karantinaya alındı
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 5 apartman karantinaya alındı.
11.07.2020 12:51 | Son Güncelleme: 11.07.2020 12:54
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 5 apartman karantinaya alındı.
Yavuz Sultan Selim ve Yeni Yalı mahallelerinde temaslı vakaların görülmesi üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından toplam 20 daireli 5 apartmanın karantinaya alınmasına ve Köroğlu Parkı'nın kapatılmasına karar verildi.
Körfez Belediyesine bağlı zabıta ekipleri tarafından karantinaya alınan apartmanlara gıda kolisi bırakıldı.
Kaynak: AA