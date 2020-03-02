Kocaeli'de 480 şişe kaçak içki ele geçirildi

02.03.2020 14:23 | Son Güncelleme: 02.03.2020 14:23

KOCAELİ'de polisin bir iş yerinde ve evde yaptığı aramalarda 480 şişe kaçak içki ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kartepe ilçesinde bir iş yerine, İzmit'te ise bir eve baskın düzenledi. Yapılan aramalarda 480 şişe kaçak içki ele geçirildi. Polis olayla ilgili Y.B., S.B. ve M.C.'yi gözaltına aldı. Haklarında 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapılan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA