Kocaeli'de 480 litre etil alkol ele geçirildi

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kaçak olduğu değerlendirilen 480 litre etil alkol ele geçirildi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kaçak olduğu değerlendirilen 480 litre etil alkol ele geçirildi.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılıkla mücadele kapsamında 11 Mart'ta D-100 kara yolu Uzuntarla Mahallesi mevkisinde bir araç durduruldu.

Ekipler, araçta yaptıkları aramada, kaçak olduğu değerlendirilen 480 litre etil alkol ve alkollü içki yapımında kullanılan 521 aroma kiti ele geçirdi.

Gözaltına alınan sürücü L.B. işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu