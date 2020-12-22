- Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu- Ürettikleri sahte içkileri yılbaşında piyasaya süreceklerdi

- Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu Ürettikleri sahte içkileri yılbaşında piyasaya süreceklerdi Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, yılbaşında piyasaya sürmek üzere sahte içki üreten biri kadın olmak üzere 3 kişi, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı.

- Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu

Ürettikleri sahte içkileri yılbaşında piyasaya süreceklerdi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, yılbaşında piyasaya sürmek üzere sahte içki üreten biri kadın olmak üzere 3 kişi, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşının yaklaşması sebebiyle gelişebilecek sahte alkol üretimi ve kaçakçılığının önüne geçilebilmesi amacıyla çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında, Çayırova ilçesi Fatih Caddesi üzerinde denetim yapan ekipler, hal ve hareketlerinden şüphelendikleri yabancı uyruklu M.K., F.S. ve J.S. isimli biri kadın, 3 şahsı durdurdu. Şahısların ellerinde poşet içerisinde yabancı marka alkol isimlerinin basılı olduğu 45 şişe sahte içti olduğunu gören ekipler, şahısları yakalayarak gözaltına aldı. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şahıslar, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA USLU