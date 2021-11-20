Kocaeli'de 42 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
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Kocaeli'de 42 düzensiz göçmen yakalandı

AA / İbrahim Aktaş - Haberler | Güncel
Kocaeli'de 42 düzensiz göçmen yakalandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren 42 düzensiz göçmen yakalandı.

GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren 42 düzensiz göçmen yakalandı.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Gebze ilçesinde bir minibüs takibe alındı.

Durdurulan araçta 42 düzensiz göçmen yakalandı.

Olayla ilgili "Göçmen kaçakçılığı" yaptıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

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AA / İbrahim Aktaş - Son Dakika Haberleri

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