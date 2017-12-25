Kocaeli'de "41 Kart" Uygulaması

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin "41 Kart" uygulamasıyla ihtiyaç sahibi kişiler, gıda ve giyim yardımlarından faydalandı.



Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, sağlık kontrolleri ve süt içme alışkanlığının kazandırılması için 18 bin 607 anne, giyim alışverişlerini yapabilmeleri için ihtiyaç sahibi 11 bin 802 kişi, gıda alışverişleri için ise 139 bin 129 aile "41 Kart" uygulamasından faydalandı.



Açıklama, şöyle devam etti:



"Büyükşehir Belediyesi ekonomik durumları itibarıyla sağlıklı beslenme noktasında sıkıntı yaşayan vatandaşlara yönelik gıda tanımlı "41 Kart" projesinden 2017 yılında 16 bin 302 aile yararlandı. Giyim tanımlı '41 Kart'tan ise bu yıl 11 bin 538 kişi faydalandı. Anne adaylarının hamilelik veya emzirme dönemlerinde yeterli beslenmelerine yönelik süt içme ile sağlık kontrollerinin düzenli yapılmasını sağlamak için süt tanımlı 41 Kart'tan ise 18 bin 607 anneye ulaşıldı. Doğumdan önce 3 ay, doğumdan sonra 3 ay olmak üzere gebe ve emzikli kadınlara süt desteği sağlanan örnek çalışma ile anneler anlaşmalı marketlerden sütlerini alabildi."