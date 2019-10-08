Kocaeli'de 41 bin 420 adet gümrük kaçağı şemsiye ele geçirildi

08.10.2019 15:57

Kocaeli'de düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 41 bin 420 adet şemsiye ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube ile Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa düzenledikleri operasyonda İzmit İlçesi TEM otoyolu Gültepe mevkiinde durdurulan tırda yapılan aramada, 20 bin adet katlanabilir ve 21 bin 420 adet baston olmak üzere yaklaşık 41 bin 420 adet gümrük kaçağı şemsiye ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin 1 milyon 103 bin TL civarında olduğu öğrenildi. Olay ile ilgili H.İ.D. ve U.Ç. isimli şahıslar hakkında emtia kaçakçılığı suçundan işlem yapıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA