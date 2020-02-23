Kocaeli'de 4 oyun tiyatroseverlerle buluşacak

23.02.2020 09:38 | Son Güncelleme: 23.02.2020 09:38

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında, şubat ayının son haftası 4 oyun seyirciyle buluşacak.

Erdoğan Hasan Cengiz'in yazıp yönettiği "Hayal Perdesi Karagöz Akıllanıyor" adlı oyun, 26 Şubat Çarşamba saat 14.00'te Süleyman Demirel Kültür Merkezi (SDKM) Oda Tiyatrosu'nda izlenebilecek.

Oyunun konusu şöyle:

"Hacivat, Karagöz'den kendine bir iş bulmasını ister. Bunun üzerine Karagöz, kendine odunculuk işini uygun görür ve ormana ağaçları kesmek için yola çıkar. Hacivat, Karagöz'ün bilinçsizce doğaya zarar vermesine mani olmak ister fakat engel olamaz. Hacivat, mahalle esnafı ve çocuklarla anlaşarak, Karagöz'e kurmaca bir oyun oynar. Karagöz, hatasını anlayarak ormanların ve ağaçların, canlıların yaşamındaki önemini kavrar."

"Tamamen Doluyuz"

Tek kişilik komedi olan ve yönetmenliğini Volkan Dinç'in yaptığı "Tamamen Doluyuz" oyunu, 26 Şubat Çarşamba saat 20.00'de SDKM Oda Tiyatrosu'nda sahnelenecek.

Aytek Mete Elgün'ün birbirinden renkli karakterleri canlandırdığı ve Türk izleyicisinin yakından takip ettiği "Cosby Ailesi" dizisinin senaristlerinden İngiliz yazar Becky Mode tarafından 1990'lı yıllarda yazılan oyunda, New York'un en popüler restoranının bodrum katında rezervasyon telefonlarına bakan, Batı Amerika'nın orta bölgesinden gelen, kendi mesleğini yapamayan ancak para kazanmak zorunda olduğu için bu işi yapan bir gencin, Noel'e yakın bir iş günü anlatılıyor.

"Minik Bulut Minnak"



Aytek Mete Elgün'ün yazıp yönettiği "Minik Bulut Minnak", SDKM Büyük Sahne'de 26 Şubat Çarşamba saat 11.00'de çocuklar için sahnelenecek.



Eserde, yağmur yağdıramayan küçük bulut "Minnak"ın küresel ısınmayla mücadelesi konu ediliyor.

"80 Günde Devr-i Alem"

Jules Verne'in 1872'de yazdığı ünlü romanı "80 Günde Devr-i Alem", Kocaeli Şehir Tiyatroları sahnesine taşınıyor.

Oyun, 27 Şubat Perşembe ve 28 Şubat Cuma saat 20.00'de, 29 Şubat Cumartesi ise saat 15.00 ve 20.00'de SDKM Büyük Sahne'de izlenebilecek.

Yönetmenliğini Gökhan Kocaoğlu'nun yaptığı iki perdelik oyunda, 5 oyuncu farklı rollere hayat veriyor.

Dünya etrafında fantastik, tehlikeli ve sürprizlerle dolu bir yolculuğa çıkaran, "inanmak" teması üzerine kurulu oyunun kadrosunda, Selim Taylan Ertuğrul, Çiğdem Sarıhan Benli, Levent Muratoğlu, Tekin Ezgütekin ve Utku Oğuz yer alıyor.

Kaynak: AA