ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKAN YANGIN KORKUTTU
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ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKAN YANGIN KORKUTTU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde bir binanın 2'nci katında elektrik kontağından çıkan yangın korkuttu.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde bir binanın 2'nci katında elektrik kontağından çıkan yangın korkuttu. Tamamı Suriyeli olan bina sakinleri sokağa dökülürken, büyük çapta maddi hasar oluştu.

Yangın Körfez Atalar Mahallesi Ata sokak üzerindeki 4 katlı bir binada meydana geldi. Binanın 2'nci katında bulunan Suriyeli Muhammed Mahmut ve ailesinin yaşadığı dairede elektrik kontağından başlayan yangın, kısa sürede dairenin tamamını sardı. Yangını fark eden tamamı Suriyeli olan bina sakinleri, evlerinden çıkarak sokağa döküldü. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, dairenin yatak odası ve salon kısımları kullanılamaz hale geldi. Binanın dış cephesinde de duman nedeniyle maddi hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKAN YANGIN KORKUTTU
ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKAN YANGIN KORKUTTU
ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKAN YANGIN KORKUTTU
ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKAN YANGIN KORKUTTU
ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKAN YANGIN KORKUTTU
ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKAN YANGIN KORKUTTU
ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKAN YANGIN KORKUTTU
ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKAN YANGIN KORKUTTU
ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKAN YANGIN KORKUTTU
ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKAN YANGIN KORKUTTU
ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKAN YANGIN KORKUTTU
ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKAN YANGIN KORKUTTU
ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKAN YANGIN KORKUTTU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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