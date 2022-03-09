Kocaeli'de 4 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

OSMANGAZİ, BURSA (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, 4 katlı binada çıkan yangın hasara yol açtı.

Osmangazi Mahallesi Naci Kunt Caddesi'nde 4 katlı bir binanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangın, evde hasara neden oldu.