Kocaeli'de 4 katlı binada çıkan yangın söndürüldü - Haberler

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Kocaeli'de 4 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

AA - Esmer Geçal - Güncel
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Kocaeli'de 4 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, 4 katlı binada çıkan yangın hasara yol açtı.

OSMANGAZİ, BURSA (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, 4 katlı binada çıkan yangın hasara yol açtı.

Osmangazi Mahallesi Naci Kunt Caddesi'nde 4 katlı bir binanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangın, evde hasara neden oldu.

AA / Esmer Geçal - Güncel

Osmangazi, İtfaiye, Kocaeli, Yangın, Güncel, Haberler

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