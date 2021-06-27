Kocaeli'de 4 evin çatısı yandı, 5 kişi dumandan etkilendi
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Kocaeli'de 4 evin çatısı yandı, 5 kişi dumandan etkilendi

Kocaeli'de 4 evin çatısı yandı, 5 kişi dumandan etkilendi
Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde bir evin çatısında izolasyon yapıldığı sırada çıkan yangın, çevresinde bulunan 3 eve sıçradı.

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde bir evin çatısında izolasyon yapıldığı sırada çıkan yangın, çevresinde bulunan 3 eve sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saatlik çalışması sonucunda söndürülen yangında dumandan etkilenen 1'i  itfaiye eri 5 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.

Yangın saat 14.00 sıralarında Orhangazi Mahallesi Necip Fazıl Caddesi üzerinde bulunan bir evin çatı katında izolasyon yapıldığı sırada çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, çevresinde bulunan 3 evin daha çatısına sıçradı. Alevleri görenler durumu itfaiye, 112 Acil ve polise bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışmalara başladı. Bu sırada yangının diğer evlere sıçramaması için mahallede bulunan kişiler de seferber oldu. Sokakta bulunan birçok kişi, itfaiye hortumu taşıyarak ya da evlerinden çektikleri hortumlarla çatılara su sıkarak yangını söndürmek için ekiplere yardımcı oldu. 1'i  itfaiye eri olmak üzere dumandan etkilenen 5 kişi çevrede bulunan hastanelere götürülerek tedavi altına alındı.

Yangın yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. 4 evin çatısında hasar oluştu, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Dilovasıkocaeli
Kocaeli'de 4 evin çatısı yandı, 5 kişi dumandan etkilendi
Kocaeli'de 4 evin çatısı yandı, 5 kişi dumandan etkilendi
Kocaeli'de 4 evin çatısı yandı, 5 kişi dumandan etkilendi
Kocaeli'de 4 evin çatısı yandı, 5 kişi dumandan etkilendi
Kocaeli'de 4 evin çatısı yandı, 5 kişi dumandan etkilendi
Kocaeli'de 4 evin çatısı yandı, 5 kişi dumandan etkilendi
Kocaeli'de 4 evin çatısı yandı, 5 kişi dumandan etkilendi
Kocaeli'de 4 evin çatısı yandı, 5 kişi dumandan etkilendi
Kocaeli'de 4 evin çatısı yandı, 5 kişi dumandan etkilendi
Kocaeli'de 4 evin çatısı yandı, 5 kişi dumandan etkilendi
Kocaeli'de 4 evin çatısı yandı, 5 kişi dumandan etkilendi
Kocaeli'de 4 evin çatısı yandı, 5 kişi dumandan etkilendi
Kocaeli'de 4 evin çatısı yandı, 5 kişi dumandan etkilendi
Kocaeli'de 4 evin çatısı yandı, 5 kişi dumandan etkilendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu

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