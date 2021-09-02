Kocaeli'de 4 düzensiz göçmen yakalandı
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Kocaeli'de 4 düzensiz göçmen yakalandı

Kocaeli'de 4 düzensiz göçmen yakalandı
Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu - Haberler | Güncel

Kocaeli'de D-100 kara yolunda durdurulan araçta 4 düzensiz göçmen yakalandı.

Kocaeli'de D-100 kara yolunda durdurulan araçta 4 düzensiz göçmen yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünce göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında, D-100 kara yolunda uygulama yapıldı.

Ekiplerce durdurulan bir araçta 4 düzensiz kaçak göçmen olduğu tespit edildi.

Araç sürücüsü hakkında göçmen kaçakçılığı suçu kapsamında işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu

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