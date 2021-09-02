Kocaeli'de 4 düzensiz göçmen yakalandı
Kocaeli'de D-100 kara yolunda durdurulan araçta 4 düzensiz göçmen yakalandı.
Kocaeli'de D-100 kara yolunda durdurulan araçta 4 düzensiz göçmen yakalandı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğünce göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında, D-100 kara yolunda uygulama yapıldı.
Ekiplerce durdurulan bir araçta 4 düzensiz kaçak göçmen olduğu tespit edildi.
Araç sürücüsü hakkında göçmen kaçakçılığı suçu kapsamında işlem başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu